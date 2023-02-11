Beşiktaş'ta kanat takviyesi için çalışmalar sürüyor. Kartal, Fabio Borini görüşmelerinde Karagümrük ile anlaşmaya varamamıştı. Beşiktaş'ın 1 milyon Euro önerisine karşın kırmızı-siyahlılar ayrıca N'Koudou'yu da istemiş ancak Kamerunlu oyuncu gitmek istemeyince transfer gerçekleşmemişti. Bu gelişmenin ardından Şenol Güneş'in Borini isteğini tekrarladığı belirtildi. Kartal'ın oyuncu için rakamı 1 milyon 250 Euro'ya çıkacağı öğrenildi.



DJENEPO İÇİN 4 MİLYON EURO



Kanat arayışlarını yurtdışında da devam ettiren Beşiktaş, Moussa Djenepo için Southamptan'a son olarak 4 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışından pay teklifinde bulundu. Söz konusu rakamın 4 eşit taksit halinde ödenmesi şartı da İngiliz kulübüne iletildi.