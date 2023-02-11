TFF’den Elif Berra Uzun için başsağlığı mesajı

TFF, depremde hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden 5 Ocak Demirspor futbolcusu Elif Berra Uzun için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden 5 Ocak Demirspor futbolcusu Elif Berra Uzun'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Elif Berra Uzun'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve 5 Ocak Demirspor camiasına başsağlığı dileriz.

Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun" denildi.