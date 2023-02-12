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Giriş Tarihi: 12.2.2023

2 yıldıza gözdağı

Ogün ŞAHİNOĞLU
2 yıldıza gözdağı

Beşiktaş, stoperde Omar Colley ile sağ bekte Onur Bulut’un sürpriz transferleriyle, performansı yeterli bulunmayan Romain Saiss ve Valentin Rosier’e mesaj verdi

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Amir transferleri sonrasında, sürpriz olarak Omar Colley ile Onur Bulut kadroya dahil edildi. 4 transfer yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Romain Saiss'in performansından memnun olmadığı için sol stopere Colley 2.5 milyon Euro'ya Sampdoria'dan alındı. Saiss'e gözdağı veren teknik ekibin bir diğer isteği de yerine getirildi ve Onur Bulut ara transferde 1 milyon Euro serbest kalma bedeli kullanılarak kadroya katıldı Rosier'in çalışma temposunu beğenmeyen Güneş, Onur'un adını özellikle yönetime verdi.

TEKLİF BEKLENİYOR
Beşiktaş yönetimi, iki oyuncu için de tatmin edecek teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak. Siyah beyazlılar, Saiss için 5 milyon Euro, Rosier için 7 milyon Euro bonservis belirledi.

ABOUBAKAR'A ÖZEL TERAPİ
Beşiktaş'ın, Al-Nassr takımından kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, 3. dönemini yaşadığı siyahbeyazlı ekipte, henüz skor katkısı yapamadı. Oynadığı 4 maçta gol ya da asist üretemeyen Kamerunlu santrforla, teknik heyetin sürekli görüşerek güven mesajı verdiği ve mart ayında başlayacak lige hazırlamaya çalıştığı öğrenildi.

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2 yıldıza gözdağı
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