2 yıldıza gözdağı

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Amir transferleri sonrasında, sürpriz olarakkadroya dahil edildi. 4 transfer yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Romain Saiss'in performansından memnun olmadığı için sol stopere Colley 2.5 milyon Euro'ya Sampdoria'dan alındı.Rosier'in çalışma temposunu beğenmeyen Güneş, Onur'un adını özellikle yönetime verdi.Siyah beyazlılar, Saissiçin 5 milyon Euro, Rosier için 7milyon Euro bonservis belirledi.Beşiktaş'ın, Al-Nassr takımından kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, 3. dönemini yaşadığı siyahbeyazlı ekipte, henüz skor katkısı yapamadı. Oynadığı 4 maçta gol ya da asist üretemeyen Kamerunlu santrforla, teknik heyetin sürekli görüşerek güven mesajı verdiği ve mart ayında başlayacak lige hazırlamaya çalıştığı öğrenildi.