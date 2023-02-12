2 yıldıza gözdağı

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Amir transferleri sonrasında, sürpriz olarak Omar Colley ile OnurBulut kadroya dahil edildi. 4 transfer yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Romain Saiss'in performansından memnun olmadığı için sol stopere Colley 2.5 milyon Euro'ya Sampdoria'dan alındı. Saiss'e gözdağı veren teknikekibin bir diğer isteği de yerine getirildive Onur Bulut ara transferde1 milyon Euro serbestkalma bedeli kullanılarakkadroya katıldı Rosier'in çalışma temposunu beğenmeyen Güneş, Onur'un adını özellikle yönetime verdi.
TEKLİF BEKLENİYOR
Beşiktaş yönetimi, iki oyuncuiçin de tatmin edecek tekliflergelmesi halinde değerlendirmeyealacak. Siyah beyazlılar, Saissiçin 5 milyon Euro, Rosier için 7milyon Euro bonservis belirledi.
ABOUBAKAR'A ÖZEL TERAPİ
Beşiktaş'ın, Al-Nassr takımından kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, 3. dönemini yaşadığı siyahbeyazlı ekipte, henüz skor katkısı yapamadı. Oynadığı 4 maçta gol ya da asist üretemeyen Kamerunlu santrforla, teknik heyetin sürekli görüşerek güven mesajı verdiği ve mart ayında başlayacak lige hazırlamaya çalıştığı öğrenildi.