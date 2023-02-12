Ahmet Ağaoğlu açıkladı: "Basel maçında kombine biletler geçerli olmayacak, gelir AFAD’a bağışlanacak"

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat'ta İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamada bulundu. Maçtan elde edilecek tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen afetzedelere iletilmek üzere AFAD'a bağışlanacağını açıklayan Başkan Ağaoğlu, kombine bilet sahibi taraftarların da bu karşılaşmaya özel olarak bilet alarak destek olmaları çağrısında bulundu.

Ülke olarak büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığını söyleyen başkan Ağaoğlu, depremin ilk gününden itibaren kent halkı ve taraftarların büyük özveriyle deprem bölgesine 200'e yakın yardım malzemesi yüklü tırı ulaştırdığını belirtti.

Afetzedeler için yardım çabalarının sürmesi gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te UEFA Konferans Ligi takvimi dahilinde oynamak zorunda olduğumuz bir maçımız var. Bu maçta Trabzonspor'un, Trabzonluların hassasiyetlerini gösterebileceği ve bu yardımların devamlılığını, sürekliliğini temin edecek bir faaliyet içerisinde bulunmasından kaynaklanan düşüncemizle birlikte bu maçımızın tüm gelirini AFAD'a bağışlamak ve yaraları maddi anlamda bir ölçü de olsun sarabilmek için bir karar almış bulunuyoruz. Burada en büyük özveriyi kombine bilet sahipleri olan siz değerli Trabzonsporlulardan bekliyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere kombine biletlerimizi bir kenara bırakıp bilet alıp bu maça gelerek ve bu maçtan elde edilecek gelirle yaraları bir ölçüde de olsun sarabilmek için sizlerin yardımına ihtiyacımız var" dedi.

UEFA, TFF VE KULÜP BAŞKANLARI MAÇA DAVET EDİLDİ

Basel maçının depremzedelerin yaralarını sarmak adına önemli bir fırsat olabileceğini belirten Ağaoğlu, "Oynayacak olduğumuz maça başta UEFA Başkanı Sayın Ceferin olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini ve tüm Süper Lig kulüplerinin başkanlarını davet etmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar da hemen hemen bütün kulüp başkanlarımızdan bilet alarak bu maça geleceklerinin teyidini almış bulunmaktayız. Oynayacak olduğumuz müsabakayı sadece bir futbol maçı olarak değerlendirmememiz lazım. Öyle umut ediyorum ki Perşembe akşamı saat 20.45'te tribünler tıklım tıklım dolacak ve Trabzon insanı Trabzonspor'a gönül vermiş milyonlarca taraftarın ruhunun depremzedeler için o statta atacağını hem belirli ölçüde maddi olarak hem de aynı zamanda duygusal ve manevi olarak depremzedelerin yanında olduğumuzu göstermemiz için çok büyük bir fırsat olarak görüyorum ve her türlü desteğinizi bekliyorum" diye konuştu.

BASEL HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, pas çalışmasının ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun gerçekleştirildi.

Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Öte yandan 28 Aralık 2022'de Trabzonspor'un deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada sol omuz köprücük kemiği kırılan Edin Visca da tedavisinin ardından antrenmana çıktı. Edin Visca, takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla Basel maçı hazırlıklarına devam edecek.