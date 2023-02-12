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Giriş Tarihi: 12.2.2023 13:30

Bodrumspor’dan deprem bölgesine destek

DHA
Bodrumspor’dan deprem bölgesine destek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek elini uzattı.

Bodrumspor oyuncuları ve teknik ekip topladıkları yardım malzemelerini takım otobüsüyle deprem bölgesine gönderdi. Bodrum'un oyuncuları ve teknik heyet, yardım kampanyasına destek olmak için bir araya geldi.

Oyuncular ve teknik heyet tarafından toplanan yardım malzemeleri kolilere koyuldu ve daha sonra takım otobüsüne yüklendi. Ligde şampiyonluk yarışı veren Bodrumspor'un en yakın rakibi Eyüpspor'la 6 Şubat Pazartesi akşamı İstanbul'da oynaması gereken maç, aynı gün yaşanan deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

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Bodrumspor’dan deprem bölgesine destek
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