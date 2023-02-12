‘Gece-gündüz çalışıyorlar’

Hataysporlu Atsu’nun eşi Marie Claire Rupio, umudunu koruduğunu söyledi
Hataysporlu Christian Atsu ve aynı binada yer alan vatandaşlarımız için arama çalışmaları sürüyor. Ganalı oyuncunun eşi MarieClaire Rupio, hislerini paylaşırken umudunu koruduğunu açıkladı. Sürekli dua ettiğini belirten Rupio, "Binadaki herkesikurtarmak için görevlileren iyisini yapıyorlar. Enkazın altında insanlar olduğu biliniyor. Christian kayıp ve tam yeri bilinmiyor. Şok edici bir durum. Bulunduğu söylendi ama sonra bulunmadığı ortaya çıktı. Menajeri orada ve en iyisini yapıyorlar. İyi haberleribekliyorum. Görevliler gecegündüz herkesi kurtarıyor. Dua ediyorum onun yaşaması için" dedi.