‘Gece-gündüz çalışıyorlar’

Hataysporlu Christian Atsu ve aynı binada yer alan vatandaşlarımız için arama çalışmaları sürüyor. Ganalı oyuncunun eşi, hislerini paylaşırken umudunu koruduğunu açıkladı. Sürekli dua ettiğini belirten Rupio, "Enkazın altında insanlar olduğu biliniyor. Christian kayıp ve tam yeri bilinmiyor. Şok edici bir durum. Bulunduğu söylendi ama sonra bulunmadığı ortaya çıktı. Menajeri orada ve en iyisini yapıyorlar.Dua ediyorum onun yaşaması için" dedi.