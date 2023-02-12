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Giriş Tarihi: 12.2.2023

‘Gece-gündüz çalışıyorlar’

‘Gece-gündüz çalışıyorlar’

Hataysporlu Atsu’nun eşi Marie Claire Rupio, umudunu koruduğunu söyledi

Hataysporlu Christian Atsu ve aynı binada yer alan vatandaşlarımız için arama çalışmaları sürüyor. Ganalı oyuncunun eşi Marie Claire Rupio, hislerini paylaşırken umudunu koruduğunu açıkladı. Sürekli dua ettiğini belirten Rupio, "Binadaki herkesi kurtarmak için görevliler en iyisini yapıyorlar. Enkazın altında insanlar olduğu biliniyor. Christian kayıp ve tam yeri bilinmiyor. Şok edici bir durum. Bulunduğu söylendi ama sonra bulunmadığı ortaya çıktı. Menajeri orada ve en iyisini yapıyorlar. İyi haberleri bekliyorum. Görevliler gece gündüz herkesi kurtarıyor. Dua ediyorum onun yaşaması için" dedi.

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‘Gece-gündüz çalışıyorlar’
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