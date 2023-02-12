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Giriş Tarihi: 12.2.2023

Gelirin hepsi afet bölgesine

Gelirin hepsi afet bölgesine

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Basel maçından elde edilecek bilet gelirinin depremzedelere gönderileceğini açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi sonrası kulüp olarak seferber olduklarını söyledi. Yardım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Ağaoğlu şöyle konuştu: "Bölgeye en yakın kulüp olduğumuz için TS Clup'taki tüm kışlık ürünlerimizi afet bölgesine gönderdik. UEFA, Basel ile Konferans Ligi'ndeki maçımızın oynanmasına karar verdi. Süper Lig'deki tüm kulüp başkanlarını 16 Şubat'taki bu karşılaşmaya davet ettik. Futbolun sadece futbol olmadığını göstermeliyiz. Bu maçtan elde edilecek geliri afet bölgesine göndereceğiz. Kombine sahiplerinin de bir defaya mahsus haklarından feragat edip bilet almasını bekliyoruz."

ALMAN EKİBİYLE YARDIM MAÇI
Bir Alman ekibinden telefon aldıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Kesinleşmedi ama Bundesliga'dan bir kulüp başkanı aradı ve Trabzonspor'la yardım maçı yapmak istediklerini söylediler. Takvime göre ayarlayacağız" dedi.

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Gelirin hepsi afet bölgesine
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