Gelirin hepsi afet bölgesine

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi sonrası kulüp olarak seferber olduklarını söyledi. Yardım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Ağaoğlu şöyle konuştu: "Bölgeye en yakın kulüp olduğumuz için TS Clup'taki tüm kışlık ürünlerimizi afet bölgesine gönderdik. UEFA, Basel ile Konferans Ligi'ndeki maçımızın oynanmasına karar verdi.Bu maçtan elde edilecek geliri afet bölgesine göndereceğiz. Kombine sahiplerinin de bir defaya mahsus haklarından feragat edip bilet almasını bekliyoruz."Bir Alman ekibinden telefon aldıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Kesinleşmedi ama Bundesliga'dan bir kulüp başkanı aradı ve Trabzonspor'la yardım maçı yapmak istediklerini söylediler. Takvime göre ayarlayacağız" dedi.