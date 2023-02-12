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Giriş Tarihi: 12.2.2023 12:00

İspanyol ekibi Valencia, depremzedeler için dua istedi!

İHA
İspanyol ekibi Valencia, depremzedeler için dua istedi!

Milli futbolcu Cenk Özkacar'ın da formasını giydiği İspanyol ekibi Valencia'da futbolcular, Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmada attıkları gol sonrası üzerinde 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtü göstererek, depremzedeleri andı.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları, destek mesajları gelmeye devam ediyor.

La Liga'da milli futbolcu Cenk Özkacar'ın da formasını giydiği Valencia'nın evinde Athletic Bilbao ile oynadığı maç öncesinde depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Müsabakada Valencialı futbolcular, attıkları golden sonra Cenk Özkacar'ın yanına gelerek üzerinde 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtü kameralara gösterdi.

Karşılaşma Athletic Bilbao'nun 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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İspanyol ekibi Valencia, depremzedeler için dua istedi!
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