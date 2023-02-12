Japonya ekibi Sanfreecce Hiroshima’dan deprem felaketinin ardından destek paylaşımı!

Japonya J1 Ligi ekiplerinden Sanfreecce Hiroshima, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de bir hazırlık kampı gerçekleştirmişti. Yeni sezona Antalya'da hazırlanan Sanfreecce Hiroshima, İstanbul gezisiyle kampı tamamlamıştı. Japonya ekibi, yaşanan deprem felaketine kayıtsız kalmadı. Takım olarak Türk bayrağı ile poz veren Hiroshima'da takımın savunma oyuncusu Hayato Araki ve ekibin Türk antrenörü Serhat Umar, duygularını paylaştı.

Depremin acısını paylaştıklarını belirten Hayato Araki, "Türkiye ve Suriye'de son depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. İki hafta önce kamp yaptığımız Türkiye'nin bu kadar büyük acılar çekmesi tüm ekibin yüreğini dağladı. Japonya uzak olsa da Türkiye ve Suriye'nin acısını paylaşıyoruz ve bir an önce yaralarını sarıp, günlük hayatına geri dönmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ANTRENÖR SERHAT UMAR: ÇOK UZAKTA OLABİLİRİM AMA GÖZÜM, KULAĞIM VE KALBİM ANBEAN FELAKET BÖLGESİNDE

Hiroshima Kulübü'nün dost elini uzatarak yardım kampanyası başlattığını ifade eden antrenör Serhat Umar, "6 Şubat, 100 yılın felaketi olarak değerlendiren Kahramanmaraş depremi hepimizi yıktı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın için Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Ülkemden çok uzakta olabilirim ama gözüm, kulağım ve kalbim anbean felaket bölgesinde. Sanfreecce Hiroshima Kulübü, Türk - Japon dostluğunu ve dayanışmasının bir örneği olarak dost elini uzatmak istiyor ve yardım kampanyası başlatıyor. Bu davranışlarından ve günlerdir gösterdikleri ilgi ve hassasiyetten ötürü kendilerine şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Tekrardan Türkiye'min başı sağ olsun, milletime geçmiş olsun" şeklinde konuştu.