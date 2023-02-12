Jesus teklif istemiyor!

F.Bahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Jorge Jesus, ligdeki kıyasıya rekabet dışında başka bir şey düşünmüyor. Taraftarın çok güvendiği Portekizli teknik adam, bu süreçte sadece sahaya odaklanmak istiyor. Sarılacivertli yönetimin geçtiğimiz dönemde sezon sonuna kadar kontratı olan 68 yaşındaki çalıştırıcıya sözleşme uzatma konusundaki fikrini sorduğu veyanıtını aldığı öğrenildi.Dünya Kupası sonrası adı bir ara Brezilya Milli Takımı ile de anılan Jesus'un mayıs ayına kadar kapılarını tekliflere tamamen kapattığı kaydedildi.Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından ligler mart ayının başına kadar ertelendi. Son oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlığından dolayı kadroya alınmayan Serdar Aziz de tamamen iyileşmiş durumda. Takımla birlikte yeniden antrenmanlara başlayan Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki tecrübeli stoperi, liglerin belirlenen tarihte başlaması halinde teknik direktör Jorge Jesus'tan forma şansı vermesini bekleyecek.Fenerbahçe'nin başında Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda şu ana kadar toplam 35 karşılaşmaya çıkan Jorge Jesus, bunların 23'ünden galip ayrıldı. 7 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Portekizli çalıştırıcının maç başına puan ortalaması 2.17 oldu. F.Bahçe, Süper Lig'de 45 puanla ikinci sırada yer alıyor.