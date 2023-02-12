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Giriş Tarihi: 12.2.2023

Jesus teklif istemiyor!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Jesus teklif istemiyor!

Portekizli çalıştırıcı, mayıs ayına kadar tüm kapıları kapadı. F.Bahçe yönetiminin yeni sözleşme için görüştüğü 68 yaşındaki çalıştırıcı, “Şu anda aklımda sadece şampiyonluk var” dedi

F.Bahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Jorge Jesus, ligdeki kıyasıya rekabet dışında başka bir şey düşünmüyor. Taraftarın çok güvendiği Portekizli teknik adam, bu süreçte sadece sahaya odaklanmak istiyor. Sarılacivertli yönetimin geçtiğimiz dönemde sezon sonuna kadar kontratı olan 68 yaşındaki çalıştırıcıya sözleşme uzatma konusundaki fikrini sorduğu ve "Şu anda tek düşündüğüm şey şampiyonluk. Bunun dışında hiçbir konuyla ilgilenmiyorum. O yüzden bana teklifle gelmeyin. Önce hedefimize ulaşalım. Bulunduğum noktada geleceğimle ilgili herhangi bir plan yapmıyorum" yanıtını aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE DIŞINDA BİR KONU YOK
Dünya Kupası sonrası adı bir ara Brezilya Milli Takımı ile de anılan Jesus'un mayıs ayına kadar kapılarını tekliflere tamamen kapattığı kaydedildi. Portekiz basını da tecrübeli teknik adamın şu anda sadece Fenerbahçe takımı ile ilgili konuları gündemde tuttuğunu yazdı.

SERDAR DÖNDÜ
Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından ligler mart ayının başına kadar ertelendi. Son oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlığından dolayı kadroya alınmayan Serdar Aziz de tamamen iyileşmiş durumda. Takımla birlikte yeniden antrenmanlara başlayan Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki tecrübeli stoperi, liglerin belirlenen tarihte başlaması halinde teknik direktör Jorge Jesus'tan forma şansı vermesini bekleyecek.

35 MAÇTA 23 GALİBİYET ALDI
Fenerbahçe'nin başında Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda şu ana kadar toplam 35 karşılaşmaya çıkan Jorge Jesus, bunların 23'ünden galip ayrıldı. 7 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Portekizli çalıştırıcının maç başına puan ortalaması 2.17 oldu. F.Bahçe, Süper Lig'de 45 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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Jesus teklif istemiyor!
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