Mertens’le yola devam

Belçikalı 10 numara, gelecek sezon da Galatasaray’da forma giyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un bankosu olan tecrübeli futbolcunun 1+1 yıllık sözleşmesindeki opsiyon 6 maç sonra devreye girecek. Hem Mertens hem de G.Saray ayrılığı hiç düşünmüyor
Galatasaray'da sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Dries Mertens'in opsiyonu 25 maça ilk 11 başlamasına bağlı. Şu anakadar 19 maça ilk11'de çıkan tecrübelioyuncu için opsiyonsorunu söz konusudeğil. Teknik direktör Okan Buruk'un bankosu olan Belçikalı 10 numara, kariyerine 1 sezon daha sarı-kırmızılı kulüpte devam edecek.Napoli'den bonservisini alarak gelen Mertens'e 1.1 milyon Euro imza parası ödenmişti. 35 yaşındaki yıldızoyuncuya önümüzdekisezon sadece 2.9 milyon Eurogaranti para verilecek.
İCARDİ'NİN EN BÜYÜK YARDIMCISI
6 gol-3 asistle Galatasaray'ın lig ve Türkiye Kupası'nda emin adımlarla hedefe ilerlemesine katkı yapan Mertens, hücum hattında tamamladığı İcardi'nin en büyük yardımcısı konumunda. Yeni transferNicolo Zaniolo'yu; Rashicave Kerem Aktürkoğlu ilebirlikte forma rekabetinesokmaya hazırlanan teknikdirektör Okan Buruk,10 numara pozisyonundaMertens'ten vazgeçmeyecek.
'100 KONTEYNERYAPTIRIYORUZ'
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, çalışmaları yakından takip ediyor. Sarıkırmızılı kulübün Anadolu yakasındaki yardım merkezi Galatasaray Taçspor Tesisleri'ne giden Özbek, "Bıkmadan, usanmadanbütün gücümüzle buyaraları sarmaya çalışacağız.Hemen bölgeye intikal ettik,sevgili Erden orada. Depolartuttuk. Buradan giden yardımıo depolarda istif edip nakilaraçları ile ulaşması gerekenköylere götürdük. Barınmaihtiyacını gidermek için konteynerleryaptırıyoruz. İlkaşamada 1 hafta içinde 100tane konteyner sevk edeceğiz" ifadelerini kullandı.
KEREM'DEN ÇOCUKLARA MORAL
G.Saray Kulübü, dün 67. tırını da deprem bölgesine gönderdi. Yönetim, süreciyakından takip ederkenfutbol takımından KeremAktürkoğlu da depremzedeçocuklarla görüntülükonuşarak moral verdi.
ZANİOLO'DAN DEV ÇAĞRI
Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, gelir gelmez depremzedelerin yardımlarına koşarken, dün de önemli bir kampanya başlattı. İtalyan yıldız, İnstagram hesabından bir görsel paylaşıp "10 Euro sizin için sadece basit bir yemek için yeterli olabilirken, Türkiye'de büyük fark yaratabilir" diyerek ülkemizdeki yaşanan felaket için yardım kampanyası başlattı.