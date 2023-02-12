Mertens’le yola devam

Galatasaray'da sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Dries Mertens'in opsiyonu 25 maça ilk 11 başlamasına bağlı.Teknik direktör Okan Buruk'un bankosu olan Belçikalı 10 numara, kariyerine 1 sezon daha sarı-kırmızılı kulüpte devam edecek.Napoli'den bonservisini alarak gelen Mertens'e 1.1 milyon Euro imza parası ödenmişti.6 gol-3 asistle Galatasaray'ın lig ve Türkiye Kupası'nda emin adımlarla hedefe ilerlemesine katkı yapan Mertens, hücum hattında tamamladığı İcardi'nin en büyük yardımcısı konumunda.G.Saray Başkanı Dursun Özbek, çalışmaları yakından takip ediyor. Sarıkırmızılı kulübün Anadolu yakasındaki yardım merkezi Galatasaray Taçspor Tesisleri'ne giden Özbek,ifadelerini kullandı.G.Saray Kulübü, dün 67. tırını da deprem bölgesine gönderdi.Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, gelir gelmez depremzedelerin yardımlarına koşarken, dün de önemli bir kampanya başlattı. İtalyan yıldız, İnstagram hesabından bir görsel paylaşıp "10 Euro sizin için sadece basit bir yemek için yeterli olabilirken, Türkiye'de büyük fark yaratabilir" diyerek ülkemizdeki yaşanan felaket için yardım kampanyası başlattı.