Milli güreşçi Rıza Kayaalp, depremzedeler için çadır kurdu

Çadırların kurumunda da çalışan dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, şunları söyledi:

"Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için sahadayım. Önce Hatay'da kardeşlerimize yardımlar ulaştırdık. Geldiğim Kahramanmaraş'ta hasarlı evlerinin yanından uzaklaşmak istemeyen bazı ailelerin benden çadır talebi oldu. Türkiye Diyanet Vakfından hemen çadırların teminini sağladım. Devletimiz birçok noktada çadır kent kurulumunu gerçekleştirdi. Evlerinin yanından ayrılmak istemeyen depremzede aile için Ankara'dan getirdiğimiz çadırların kurulumunu sağladık. TDV'yle ailelerin diğer ihtiyaçlarını karşıladık. Evlerinden uzaklaşmak istemeyen depremzede ailelerimiz çok mutlu oldu."