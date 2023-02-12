Sahadaki 9. Yabancı Hatay ve G.Antep’ten!

Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı. Başta Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, TFF 1. Lig'den Yeni Malatya ve Adanaspor olmak üzere ligden çekilen tümtakımların talepleri onaylanırken şu açıklama yapıldı:
-Bu kulüplerin2022-2023 sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalardahükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına
-Takımların 2023-2024 sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına
-Liglerinden çekilen tüm takımlara sezonun kalan kısmına ait Futbol Federasyonu nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir.
-Süper Lig kulüpleri, Gaziantep FK ve Hatayspor'dan yabancı transferi yaparsa; oisimler 9. yabancı olarak sahadayer alabilecek.
-Ayrıca TFF,'1000 Konteyner Projesi' için F.Bahçe,G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon'dan5'er milyon TL, diğer takımlardanise 3'er milyon TL yardım kesintisiyapacak. Yardım kesintileri naklenyayın gelirlerinden olacak.