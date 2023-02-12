Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sahadaki 9. Yabancı Hatay ve G.Antep’ten!
Giriş Tarihi: 12.2.2023

Sahadaki 9. Yabancı Hatay ve G.Antep’ten!

Sahadaki 9. Yabancı Hatay ve G.Antep’ten!
Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı. Başta Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, TFF 1. Lig'den Yeni Malatya ve Adanaspor olmak üzere ligden çekilen tüm takımların talepleri onaylanırken şu açıklama yapıldı:
-Bu kulüplerin 2022-2023 sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına
-Takımların 2023-2024 sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına
-Liglerinden çekilen tüm takımlara sezonun kalan kısmına ait Futbol Federasyonu nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir.
-Süper Lig kulüpleri, Gaziantep FK ve Hatayspor'dan yabancı transferi yaparsa; o isimler 9. yabancı olarak sahada yer alabilecek.
-Ayrıca TFF, '1000 Konteyner Projesi' için F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon'dan 5'er milyon TL, diğer takımlardan ise 3'er milyon TL yardım kesintisi yapacak. Yardım kesintileri naklen yayın gelirlerinden olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı
Tüm dünya kabul etti, Kılıçdaroğlu provokasyon peşine düştü: Asrın felaketiymiş...
Suriyeli yalanı ortaya çıkan Özdağ'ın pişkinliği pes dedirtti: O benden özür dilesin
Son dakika: Kahramanmaraş depremi ne kadar büyüktü? Şiddetini gözler önüne seren tablo
Hasan Alpargün Apartmanı 83 kişiye mezar olmuştu! Firmanın sahibi Lefkoşa'da yakalandı
Son dakika | BM'den deprem yorumu: Son yüzyıl içindeki en kötü olay
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde: Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçiliyor
"Asrın felaketi", Balıklıgöl'ün suyunun rengini değiştirdi
Dizboyu rezillik
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahadaki 9. Yabancı Hatay ve G.Antep’ten!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA