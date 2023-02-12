Sahadaki 9. Yabancı Hatay ve G.Antep’ten!

Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı. Başta Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, TFF 1. Lig'den Yeni Malatya ve Adanaspor olmak üzereşu açıklama yapıldı:-Bu kulüplerin2022-2023 sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibarenve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına-Takımların 2023-2024 sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına-Liglerinden çekilen tüm takımlara sezonun kalan kısmına ait Futbol Federasyonu nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir.-Süper Lig kulüpleri, Gaziantep FK ve Hatayspor'dan yabancı transferi yaparsa;-Ayrıca TFF,'1000 Konteyner Projesi' içindiğer takımlardanise 3'er milyon TL yardım kesintisiyapacak. Yardım kesintileri naklenyayın gelirlerinden olacak.