Sen bir kahramansın

Depremin 119. saatinde üzerinde Fenerbahçe forması ile kurtulan 16 yaşındakiherkesi mutlu etti. Bir gün sonra Fenerbahçe'nin maçı olması nedeniyle formasıyla uyuyan genç taraftar için sarı-lacivertli kulüp,paylaşımı yaptı. Ardından genç taraftar hastanede kaleci Altay Bayındır ve Arda Güler ile görüntülü konuştu. Milli file bekçisiİlk maçımızda statta birlikte oluruz inşallah" derken, Arda iseifadesini kullandı.Enkaz altından 5. günde çıkan ve Arda Güler'e mesaj yollayan Mesut, dün yıldız oyuncu ile görüntülü konuştu. Mesut, "F.Bahçe'yi şampiyon yap ağabey" derken Arda Güler de "Sana forma yollayacağım kardeşim" yanıtını verdi.