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Giriş Tarihi: 12.2.2023

Sen bir kahramansın

Sen bir kahramansın

F.Bahçe forması ile enkazdan çıkarılan Kamilcan ile görüntülü konuşan kaleci Altay ”Sen Fenerbahçe’nin gururu ve kahramanısın” diyerek moral aşıladı

Depremin 119. saatinde üzerinde Fenerbahçe forması ile kurtulan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş, herkesi mutlu etti. Bir gün sonra Fenerbahçe'nin maçı olması nedeniyle formasıyla uyuyan genç taraftar için sarı-lacivertli kulüp, "Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan" paylaşımı yaptı. Ardından genç taraftar hastanede kaleci Altay Bayındır ve Arda Güler ile görüntülü konuştu. Milli file bekçisi "Sen Fenerbahçeli futbolcuların gururu ve kahramanısın. Hepimizi mutlu ettin. İlk maçımızda statta birlikte oluruz inşallah" derken, Arda ise "İyileştiğinde seni tesislere bekliyoruz. Formamı vereceğim" ifadesini kullandı.



'F.BAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAP ARDA AĞABEY'
Enkaz altından 5. günde çıkan ve Arda Güler'e mesaj yollayan Mesut, dün yıldız oyuncu ile görüntülü konuştu. Mesut, "F.Bahçe'yi şampiyon yap ağabey" derken Arda Güler de "Sana forma yollayacağım kardeşim" yanıtını verdi.

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