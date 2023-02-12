Sen bir kahramansın

F.Bahçe forması ile enkazdan çıkarılan Kamilcan ile görüntülü konuşan kaleci Altay ”Sen Fenerbahçe’nin gururu ve kahramanısın” diyerek moral aşıladı
Depremin 119. saatinde üzerinde Fenerbahçe forması ile kurtulan 16 yaşındaki KamilcanAğdaş, herkesi mutlu etti. Bir gün sonra Fenerbahçe'nin maçı olması nedeniyle formasıyla uyuyan genç taraftar için sarı-lacivertli kulüp, "Dahagidilecek çok maçımız var,seni bekliyoruz Kamilcan" paylaşımı yaptı. Ardından genç taraftar hastanede kaleci Altay Bayındır ve Arda Güler ile görüntülü konuştu. Milli file bekçisi "Sen Fenerbahçelifutbolcuların gururu ve kahramanısın.Hepimizi mutlu ettin. İlk maçımızda statta birlikte oluruz inşallah" derken, Arda ise "İyileştiğinde seni tesislerebekliyoruz. Formamı vereceğim" ifadesini kullandı.
'F.BAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAP ARDA AĞABEY'
Enkaz altından 5. günde çıkan ve Arda Güler'e mesaj yollayan Mesut, dün yıldız oyuncu ile görüntülü konuştu. Mesut, "F.Bahçe'yi şampiyon yap ağabey" derken Arda Güler de "Sana forma yollayacağım kardeşim" yanıtını verdi.