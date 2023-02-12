Galatasaray'da sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Dries Mertens'in opsiyonu 25 maça ilk 11 başlamasına bağlı. Şu ana kadar 19 maça ilk 11'de çıkan tecrübeli oyuncu için opsiyon sorunu söz konusu değil. Teknik direktör Okan Buruk'un bankosu olan Belçikalı 10 numara, kariyerine 1 sezon daha sarı-kırmızılı kulüpte devam edecek.Napoli'den bonservisini alarak gelen Mertens'e 1.1 milyon Euro imza parası ödenmişti. 35 yaşındaki yıldız oyuncuya önümüzdeki sezon sadece 2.9 milyon Euro garanti para verilecek.



ICARDI'NİN EN BÜYÜK YARDIMCISI



6 gol-3 asistle Galatasaray'ın lig ve Türkiye Kupası'nda emin adımlarla hedefe ilerlemesine katkı yapan Mertens, hücum hattında tamamladığı İcardi'nin en büyük yardımcısı konumunda. Yeni transfer Nicolo Zaniolo'yu; Rashica ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte forma rekabetine sokmaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk, 10 numara pozisyonunda Mertens'ten vazgeçmeyecek.



'100 KONTEYNER YAPTIRIYORUZ'



G.Saray Başkanı Dursun Özbek, çalışmaları yakından takip ediyor. Sarıkırmızılı kulübün Anadolu yakasındaki yardım merkezi Galatasaray Taçspor Tesisleri'ne giden Özbek, "Bıkmadan, usanmadan bütün gücümüzle bu yaraları sarmaya çalışacağız. Hemen bölgeye intikal ettik, sevgili Erden orada. Depolar tuttuk. Buradan giden yardımı o depolarda istif edip nakil araçları ile ulaşması gereken köylere götürdük. Barınma ihtiyacını gidermek için konteynerler yaptırıyoruz. İlk aşamada 1 hafta içinde 100 tane konteyner sevk edeceğiz" ifadelerini kullandı.



KEREM'DEN ÇOCUKLARA MORAL



G.Saray Kulübü, dün 67. tırını da deprem bölgesine gönderdi. Yönetim, süreci yakından takip ederken futbol takımından Kerem Aktürkoğlu da depremzede çocuklarla görüntülü konuşarak moral verdi.



ZANİOLO'DAN DEV ÇAĞRI



Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, gelir gelmez depremzedelerin yardımlarına koşarken, dün de önemli bir kampanya başlattı. İtalyan yıldız, İnstagram hesabından bir görsel paylaşıp "10 Euro sizin için sadece basit bir yemek için yeterli olabilirken, Türkiye'de büyük fark yaratabilir" diyerek ülkemizdeki yaşanan felaket için yardım kampanyası başlattı.