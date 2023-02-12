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Giriş Tarihi: 12.2.2023

Türk halkı yalnız değil

Fatih YILMAZ
Türk halkı yalnız değil

Ülkemizde yabancı kontenjanında çalışan ya da çalışmış futbolcu ve hocalar bizden biri gibi acıya ilaç oluyor. A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı formayı giydi, depremzedeler için kasiyerlik yaptı

Almanya'nın en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yapan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, elde edilen gelirin afetzedeler için AFAD'a bağışlanacağını açıkladı. Türk-Alman kardeşliğinin doğurduğu birlikteliğin, bir yardımın olması gerektiğini düşündüklerini ve mekân sahibi arkadaşı Mehmet Gürsoy'la böyle bir yardım organizasyonu başlattıklarını belirten Kuntz şunları söyledi: "Türk halkı yalnız değil. Şu an Almanya'dan ve bütün dünyadan deprem bölgesine yardım etmek isteyen çok kuruluş, insan var. Biz de yanlarındayız. Geçmiş olsun Türkiye." Babasını yalnız bırakmayan Kuntz'un oğlu Mark da "Kampanyaya ilgiden memnunuz. Türk ve Alman dostluğunu görmek çok güzel" şeklinde konuştu.

1 SAATTE 10 BİN EURO
Kuntz'la birlikte Neunkirchen Belediye Başkanı Lisa Hensler ve Wellesweiler Belediye Başkanı Dieter Steinmeir diğer iki kasaya oturdu. Bir saat içinde 10 bin Euro'luk satış yapıldı. Edeka Marketin tüm şubelerinin bir günlük satışı bağışlanacak.

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