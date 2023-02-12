Türk halkı yalnız değil

Almanya'nın en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yapan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, elde edilen gelirin afetzedeler için AFAD'a bağışlanacağını açıkladı.bir yardımın olması gerektiğini düşündüklerini ve mekân sahibi arkadaşı Mehmet Gürsoy'la böyle bir yardım organizasyonu başlattıklarını belirten Kuntz şunları söyledi:Babasını yalnız bırakmayan Kuntz'un oğlu Mark daşeklinde konuştu.Kuntz'la birlikte Neunkirchen Belediye Başkanı Lisa Hensler ve Wellesweiler Belediye Başkanı Dieter Steinmeir diğer iki kasaya oturdu. Bir saat içinde 10 bin Euro'luk satış yapıldı. Edeka Marketin tüm şubelerinin bir günlük satışı bağışlanacak.