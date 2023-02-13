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Giriş Tarihi: 13.2.2023 11:23

Altay'da dernekler, depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor

DHA
Altay’da dernekler, depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'a gönül verenler tarafından kurulan iki dernek, depremzedelere destek olmak için çalışmalara devam ediyor.

Depremin ilk gününden bu yana organize olup yardım kampanyası düzenleyen ve 12 kişilik bir grupla Kahramanmaraş'a giden Altay 1914 Taraftarlar Derneği, şimdi de İzmir'de depremzedelere kucak açtı.

Siyah-beyazlı taraftarlar deprem bölgesinden İzmir'e gelen depremzedelere barınacakları evleri ve eşyaları teslim etmeye başladı. Altay taraftarları Buca'da 15, Naldöken'de 8, Çeşme'de ise 1 aileye yeni yuvalarını teslim etti.

ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK TALEBİ
Altay Sosyal Dayanışma Derneği ise çocukların oyuncak ihtiyacına dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, "İzmir'deki çeşitli tesislere yerleştirilmek üzere Gaziantep ve Hatay'dan depremzede vatandaşlarımız gelecektir. Gelenlerin içerisinde çok sayıda çocuk olduğu bilgisine ulaştık. İhtiyaçlarının büyük bir kısmı temasta olduğumuz STK ve kurumlar tarafından, karşılanmaya başlandı. Ancak maalesef depremzede çocuklarımızı sevindirecek oyuncak eksiğimiz devam ediyor. Deprem bölgesinden gelen çocuklara bizzat elden teslim edilmek üzere, hediye paketleriyle hazırlanmış oyuncak, kitap ve etkinlik malzemeleri topluyoruz" ifadelerine yer verdi.

SAMSUNSPOR'LA ORTAK ÇAĞRI
Altay ve Samsunspor taraftar grupları geliri deprem bölgesine bağışlanmak üzere dijital bilet basılması için ortak çağrı yaptı. "1 bilet 1 can" diyen dost iki kulübün taraftarları, "Dijital bilet sisteminden e-bilet hazırlanması, her iki taraftara internet üzerinden satışa sunulması ve toplanan ücretin verilecek ortak kararla AFAD veya AHBAP'a depremzedeler için bağışlanması çağrısında bulunuyoruz. Zelzeleye maruz kalanlar için Altay ve Samsunspor el ele" mesajı verdi.

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Altay'da dernekler, depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor
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