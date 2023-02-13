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Giriş Tarihi: 13.2.2023 15:15 Son Güncelleme: 13.2.2023 15:34

Depremde hayatını kaybeden antrenör Uğur Kurt, son yolculuğuna uğurlandı

İHA
Depremde hayatını kaybeden antrenör Uğur Kurt, son yolculuğuna uğurlandı

Depremde hayatını kaybeden İskenderunspor’un kaleci antrenörü Uğur Kurt, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kavaklı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük hasarlara yol açan 7.7 şiddetindeki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt, son yolculuğuna uğurlandı. Kurt'un cenazesinde spor dünyasından birçok kişi birlikte saf tuttu.

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uğur Kurt'un naaşı Yeni Kavaklı Mezarlığı'na defnedildi. Uğur Kurt, Galatasaray, Sarıyer, Boluspor, Fatih Karagümrük, Manisaspor, İstanbulspor ve Başakşehir'de de görev yapmıştı.

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Depremde hayatını kaybeden antrenör Uğur Kurt, son yolculuğuna uğurlandı
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