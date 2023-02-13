Dursun Özbek’ten depremzedelere yardım! Hasnun Galip binasında ağırlanacaklar...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarara uğrayan vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beyoğlu'nda bulunan Hasnun Galip kulüp binasının depremzedelere açılacağını açıkladı. Özbek, depremzedelerin barınma sorunu için harekete geçtiklerini belirterek, "Bizim de hem okulda okuyan talebelerimizin aileleri var orada. Onların bir kısmı İstanbul'a gelecekler. Onlara acil bir konaklama yeri yapma ihtiyacı yeri doğdu. Ben de Fatih Demircan'dan rica ettim. Buraya ekibini getirdi. Her katta 8-9 oda oluyor. Hasnun Galip'i süratle bu anlamda kullanmak için harekete geçtik. Allah inşallah böyle bir felaketle bir daha karşı karşıya bırakmaz. Galatasaray olarak yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Fatih'e teşekkür ediyorum. Ne zaman ihtiyacımız olsa hemen yardımımıza koşuyor. Burada da faaliyete geçti. Çarşamba günü de aileleri konaklatacak şekilde hazırlıyoruz. Tesisatları gözden geçirdik. Boyasını yaptık" diye konuştu.

Fatih Demircan da binada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.