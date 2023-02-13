Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dursun Özbek'ten depremzedelere yardım! Hasnun Galip binasında ağırlanacaklar...
Giriş Tarihi: 13.2.2023 22:09

Dursun Özbek'ten depremzedelere yardım! Hasnun Galip binasında ağırlanacaklar...

İHA
Dursun Özbek’ten depremzedelere yardım! Hasnun Galip binasında ağırlanacaklar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, depremzedelerin konaklaması için Beyoğlu'nda bulunan Hasnun Galip kulüp binasını hazır hale getireceklerini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarara uğrayan vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beyoğlu'nda bulunan Hasnun Galip kulüp binasının depremzedelere açılacağını açıkladı. Özbek, depremzedelerin barınma sorunu için harekete geçtiklerini belirterek, "Bizim de hem okulda okuyan talebelerimizin aileleri var orada. Onların bir kısmı İstanbul'a gelecekler. Onlara acil bir konaklama yeri yapma ihtiyacı yeri doğdu. Ben de Fatih Demircan'dan rica ettim. Buraya ekibini getirdi. Her katta 8-9 oda oluyor. Hasnun Galip'i süratle bu anlamda kullanmak için harekete geçtik. Allah inşallah böyle bir felaketle bir daha karşı karşıya bırakmaz. Galatasaray olarak yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Fatih'e teşekkür ediyorum. Ne zaman ihtiyacımız olsa hemen yardımımıza koşuyor. Burada da faaliyete geçti. Çarşamba günü de aileleri konaklatacak şekilde hazırlıyoruz. Tesisatları gözden geçirdik. Boyasını yaptık" diye konuştu.

Fatih Demircan da binada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yeni cevap verdi! İşte o tarih;
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarına ceza yağdırdı! Bir bardak çorbayı 25 TL'ye satıyordu
9 aylık hamile depremzede Elif Nur: Tam çocuğumu almaya çalışırken dolap üzerime devrildi
KKTC'de yakalanmıştı! Müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kalyon Holding İslahiye'ye 3 bin kişilik konteyner kent kuruyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Dursun Özbek'ten depremzedelere yardım! Hasnun Galip binasında ağırlanacaklar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA