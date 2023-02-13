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Giriş Tarihi: 13.2.2023 15:49 Son Güncelleme: 13.2.2023 16:06

Eljif Elmas'tan depremzedelere destek

İHA
Eljif Elmas’tan depremzedelere destek

İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, deprem sonrasında bölgedeki vatandaşlar için sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı.

İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, deprem sonrasında bölgedeki vatandaşlar için sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu an İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan depremler sonrasında sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.

Elmas, paylaştığı mesajda, "Ülkemde meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu günlerin üstesinden geleceğiz, dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.

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Eljif Elmas'tan depremzedelere destek
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