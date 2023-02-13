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Giriş Tarihi: 13.2.2023 08:49

Josef de Souza, Arda Can Övün'e verdiği forma sözünü tuttu

Josef de Souza, Arda Can Övün’e verdiği forma sözünü tuttu

Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza, depremin 128. saatinde enkazdan çıkarılan Arda Can Övün'e forma sözünü yerine getirmek için Adana'ya gitti.

İlk günden beri depremzedeler için büyük kampanya başlatan ve doğum gününde kan bağışında da bulunan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef De Souza verdiği sözü tuttu.

Tecrübeli yıldız, Mersin'e giderek burada depremzede aileleri ve çocukları ziyaret etti. Depremde zarar gören çocuklara moral olan Josef, "Tüm Türkiye'ye vermek istediğim tek mesaj var. Depremde ailesini kaybeden çocuklara sahip çıkın. Onlar hepimizin çocukları, onları tek başına bırakmayın" mesajını verdi.

Siyah-Beyazlı oyuncu, eski Brezilyalı yıldızlar ile futbol adamlarıyla da görüntülü konuşup yardım kampanyası başlatmıştı.

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Josef de Souza, Arda Can Övün'e verdiği forma sözünü tuttu
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