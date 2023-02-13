Maxim’um destek!

TFF'nin aldığı karar doğrultusunda 14 yabancıya ek olarak ligden çekilen takımlardan iki yabancı oyuncu transferi yapabileceği ve bu oyunculardan birininBu karara istinaden ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK ve Hatayspor'daki oyuncuların sezon sonuna kadar geçici transferine müsaade ediliyor.vehem depremden etkilenen takımlara destek olmaya çalışırken hem de yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.Beşiktaş'ın da Gaziantep FK'dan 10 numara Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kadrosuna katıp hem kulübüne önemli şekilde destek olacakMaxim, sezon sonu takımına dönecek. Siyah-beyazlı ekibin bu konuda teknik heyet ve yönetim olarak bir araya gelerek detaylı değerlendirme yapacağı belirtildi.TÜRK futbolunun büyükleri, 10 ili etkileyen depremin ardından omuz omuza verip yardıma koşarken dün de Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'den anlamlı bir hareket geldi. Bordo-mavili yıldız, açık artırma ile satılması amacıyla Marek Hamsík'in ve kendisinin imzalı formalarını Galatasaray'ın Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine hediye etti.