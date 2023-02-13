Maxim’um destek!

Depremden etkilenen Gaziantep ekibinin yükünü hafifletmek isteyen siyah-beyazlılar, Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar önemli bir kiralama ücreti ve maaşının tamamını karşılayarak kadrosuna katmak istiyor
TFF'nin aldığı karar doğrultusunda 14 yabancıya ek olarak ligden çekilen takımlardan iki yabancı oyuncu transferi yapabileceği ve bu oyunculardan birinin sahadaki 8yabancıya ek 9. isim olarak ilk11'de olacağı açıklandı. Bu karara istinaden ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK ve Hatayspor'daki oyuncuların sezon sonuna kadar geçici transferine müsaade ediliyor. TFF ve KulüplerBirliği Vakfı hem depremden etkilenen takımlara destek olmaya çalışırken hem de yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.
SEZON BİTİNCE GERİ DÖNECEK
Beşiktaş'ın da Gaziantep FK'dan 10 numara Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kadrosuna katıp hem kulübüne önemli şekilde destek olacak kiralama ücretiniödemeyi hem de maaşınıkarşılamayı düşündüğükaydedildi. Maxim, sezon sonu takımına dönecek. Siyah-beyazlı ekibin bu konuda teknik heyet ve yönetim olarak bir araya gelerek detaylı değerlendirme yapacağı belirtildi. Hassasiyetgözlenerekbu konudabir adım atılmasıplanlanıyor.
DORUKHAN, ASLAN'AFORMA HEDİYE ETTİ
TÜRK futbolunun büyükleri, 10 ili etkileyen depremin ardından omuz omuza verip yardıma koşarken dün de Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'den anlamlı bir hareket geldi. Bordo-mavili yıldız, açık artırma ile satılması amacıyla Marek Hamsík'in ve kendisinin imzalı formalarını Galatasaray'ın Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine hediye etti.