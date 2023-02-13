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Giriş Tarihi: 13.2.2023 17:15

Samsunspor’dan "14 Şubat’ta Hediyem AFAD"a daveti

DHA
Samsunspor’dan 14 Şubat’ta Hediyem AFADa daveti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, depremzedelere destek için bu yıl sevgililer günü hediyelerinin AFAD’a yardım olarak yapılmasını istedi.

Samsunspor, depremzedelere destek için bu yıl sevgililer günü hediyelerinin AFAD'a yardım olarak yapılmasını istedi.

Samsunspor'un sosyal medyasından yapılan açıklamada, "14 Şubat Sevgililer Günü Hediyeniz AFAD Bağış Makbuzunuz Olsun" denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsunspor Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, "Samsunspor Kulübü olarak, '14 Şubat Sevgililer Günü hediyeniz AFAD bağış makbuzu olsun' diyoruz. Bizim sevdamız vatanımızdır. Bu nedenler tüm taraftarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan isteğimiz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerinize alacağınız hediyeyi bu sene deprem bölgeleri için AFAD'a bağış yaparak destek vermeleri. Gün birlik olma günüdür. Bu süreci hep birlikte atlatmak istiyoruz. Bu 14 Şubat'ta hediyelerimiz depremden etkilenenler için bağış olsun. Sen de AFAD'a bağış yap. Hediyen bağış makbuzu olsun" dedi.

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Samsunspor’dan "14 Şubat’ta Hediyem AFAD"a daveti
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