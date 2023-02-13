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Giriş Tarihi: 13.2.2023 09:40

Son dakika deprem haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor depremzedeler için ortak forma çıkarıyor!

Son dakika deprem haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor depremzedeler için ortak forma çıkarıyor!

Son dakika deprem haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan depremzedeler için flaş bir hamle geldi. Türk futbolunun 4 büyük kulübü, depremzedeler yararına ortak bir forma yapmayı ve satışa çıkarmayı planlıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Türk sporunun devleri, diğer kulüpler gibi felaketin yaşanmasının hemen ardından harekete geçti. Afetzedelere yardım elini uzatmak için adeta seferber olundu. Yeri geldi, ezeli rakipler deprem bölgesine en iyi şekilde destek olmak için ortak hareket etti. Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

ORTAK FORMA PLANI

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kulüpler Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planını masaya yatırdı.

Bu özel formadan elde edilecek tüm gelirin, depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacağı belirtildi.

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Son dakika deprem haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor depremzedeler için ortak forma çıkarıyor!
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