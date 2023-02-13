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Giriş Tarihi: 13.2.2023 10:56

Trabzonspor tarihinin en zor maçına çıkıyor

Trabzonspor tarihinin en zor maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Basel'i ağırlayacak olan Trabzonspor, tarihinin en zor maçına çıkıyor. Bordo-mavililer, ülkede yaşanan depremler sonra bir nebze yaraları sarmak ve moral vermek için mücadele edecek.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin ilk günlerinden itibaren bölgeye yardım tırları ve takım otobüsünü göndererek depremzedelere yardımlarını sürdüren Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü de sahasında Basel karşısında tarihinin en zorlu müsabakasına çıkacak.

"GELİR AFAD'A BAĞIŞLANACAK"

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Türkiye'de müsabakalar ileri bir tarihe ertelenirken, UEFA, Trabzonspor - Basel maçının oynanmasına karar vermişti. Ülkede yaşanan büyük felaketin gölgesinde zor bir karşılaşma oynayacak olan bordo-mavili kulüp, müsabakaya büyük bir hassasiyetle hazırlanıyor. Karşılaşmadan elde edilecek gelirin tamamını deprem bölgesinde yaraların sarılması için AFAD'a bağışlanacak.

Abdullah Avcı, oyuncularını zorlu müsabakaya hazırlamaya çalışıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük bir moral bozukluğu yaşayan takımını zorlu müsabakaya hazırlamaya çalışıyor. Deneyimli teknik adam, takımıyla sürekli iletişim halinde. Antrenman öncesi ve sonrasında toplu ve bireysel konuşmalar yapan Avcı, ülke olarak zor bir süreçten geçtikleri dönemde maç oynayacaklarını diğer taraftan ise acıların ve yaraların bir nebze sarılmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Taraftarlarımızla birlikte ruhumuzun depremzedeli kardeşlerimizle bir olduğunu göstermeliyiz" diyerek oyuncularını zorlu geceye hazırladığı öğrenildi.

TRİBÜNLER SİYAH OLACAK

Trabzonspor taraftar grupları, Basel maçında tüm tribünlere siyah giyip maça gelme çağrısında bulundu. Ayrıca maçın başlama düdüğüyle birlikte 04:17. dakikaya kadar müsabaka sessizce takip edilecek. Bordo-mavili taraftarlar, İstanbul'un üç büyük kulübü dahil diğer takımların başkanlarını da mücadeleye davet etti.

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Trabzonspor tarihinin en zor maçına çıkıyor
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