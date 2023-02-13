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Giriş Tarihi: 13.2.2023 17:07

Uğurcan Çakır’dan, taraftarlara destek çağrısı

İHA
Uğurcan Çakır’dan, taraftarlara destek çağrısı

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda perşembe günü oynayacakları Basel maçı öncesinde tüm takımların taraftarlarını mücadeleye gelerek depremzedelere destek olmaya çağırdı. Karşılaşmanın bilet satışından elde edilen gelirin tamamı afet bölgesine aktarılacak.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda perşembe günü oynayacakları Basel maçı öncesinde tüm takımların taraftarlarını mücadeleye gelerek depremzedelere destek olmaya çağırdı. Karşılaşmanın bilet satışından elde edilen gelirin tamamı afet bölgesine aktarılacak.

Trabzonspor, 16 Şubat Perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Basel'i ağırlayacağı müsabaka öncesinde, kaptan Uğurcan Çakır'ın tüm takımların taraftarlarına destek çağrısı yaptığı bir video yayımladı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Uğurcan, "UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

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Uğurcan Çakır’dan, taraftarlara destek çağrısı
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