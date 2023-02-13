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Giriş Tarihi: 13.2.2023

Yayın gelirinden 59 milyon TL depremzedelere

Yayın gelirinden 59 milyon TL depremzedelere

Dört Büyük takım 5’er milyon TL, diğer kulüpler de 3’er milyon TL feragat etti. Toplam 59 milyon TL’lik kaynak konteyner projesine ayrıldı

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı depremzedelere destek projesi başlattı. 10 ilde zarar gören afetzedelere bin konteyner için harekete geçilirken maliyet ise yayın gelirlerinden karşılanacak. Buna göre yayın havuzu eşit dağıtım, şampiyonluk, puan, performans, sezon sonu derece ödülü payları değişmeyecek. Sezona devam eden takımların bir galibiyet puan performans tutarı (2 milyon 300 bin TL) ligden çekilen kulüplere eşit olarak dağıtılacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 5'er milyon TL, diğer kulüplerden 3'er milyon TL olmak üzere yayın havuzu gelirleri çekilen kulüpler hariç olmak üzere azaltılacak ve proje için 59 milyon TL'lik kaynak oluşturulacak.

İŞTE TFF'NİN ALDIĞI KARARLAR
1- 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin talepleri kabul edildi.
2- Ligden çekilen kulüpler, 2022-2023 sezonunda 06.02.2023'ten itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) ve rakipleri (3-0) galip sayılacak.
3- Bu kulüpler 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerine devam edebilecek.
4- Tüm profesyonel liglerde çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek.
5- Ligden çekilen (G.Antep FK ve Atakaş Hatayspor) kulüplerin yabancı oyuncuları başka takımlara transfer olabilecek. Bu oyunculardan en fazla ikisini transfer edebilecek olan kulüpler sahada da birini kullanabilecek. Normal şartlarda 8 olan sahadaki yabancı sayısı bu kuralla birlikte 9'a çıkabilecek.
6- Spor Toto 1. Lig'de ise A takım listesine çekilen takımlardan 2 yabancı alınabilecek, sahadaki 5 oyuncuya ilave olarak 1 futbolcu daha forma giyebilecek.

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