Yayın gelirinden 59 milyon TL depremzedelere

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı depremzedelere destek projesi başlattı. 10 ilde zarar gören afetzedelere bin konteyner için harekete geçilirken maliyet ise yayın gelirlerinden karşılanacak.Sezona devam eden takımların bir galibiyet puan performans tutarı (2 milyon 300 bin TL) ligden çekilen kulüplere eşit olarak dağıtılacak.5'er milyon TL, diğer kulüplerden 3'er milyon TL olmak üzere yayın havuzu gelirleri çekilen kulüpler hariç olmak üzere azaltılacak ve proje için 59 milyon TL'lik kaynak oluşturulacak.10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin talepleri kabul edildi.Ligden çekilen kulüpler, 2022-2023 sezonunda 06.02.2023'ten itibarenBu kulüpler 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonundasportif faaliyetlerine devam edebilecek.Tüm profesyonel liglerde çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek.Ligden çekilen (G.Antep FK ve Atakaş Hatayspor) kulüplerin yabancı oyuncuları başka takımlara transfer olabilecek. Bu oyunculardan en fazla ikisini transfer edebilecek olan kulüpler sahada da birini kullanabilecek. Normal şartlardaSpor Toto 1. Lig'de ise A takım listesine çekilen takımlardan 2 yabancı alınabilecek, sahadaki