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Giriş Tarihi: 14.2.2023 12:49 Son Güncelleme: 14.2.2023 12:55

Adana Demirspor, depremzedeler için Fiorentina ile temsili maç yapacak!

İHA
Adana Demirspor, depremzedeler için Fiorentina ile temsili maç yapacak!

Adana Demirspor, depremzedelere destek olmak için İtaya Serie A takımlarından Fiorentina ile temsili bir karşılaşma yapacak. Fiziki herhangi bir müsabaka oynanmayacak olup, 33 bin bilet satışa çıkacak ve buradan elde edilen gelir AFAD'a gönderilecek.

Adana Demirspor, depremzedelere destek olmak için İtaya Serie A takımlarından Fiorentina ile temsili bir karşılaşma yapacak. Fiziki herhangi bir müsabaka oynanmayacak olup, 33 bin bilet satışa çıkacak ve buradan elde edilen gelir AFAD'a gönderilecek.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde yıkıcı hasarlara sebep olan depremlerde zarar görenler için yardım kampanyaları sürüyor. Adana Demirspor da bu kapsamda İtalyan ekibi Fiorentina ile 16 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de temsili bir mücadele yapacak.

Fiziki bir müsabaka oynanmayacak, sadece yardım amaçlı düzenlenecek bu temsili karşılaşma için 33 bin bilet, bu akşam 19.40'ta satışa sunulacak.

Bilet satışından elde edilen gelir afetzedelere gönderilmek üzere AFAD'a verilecek.

Bilet ücretleri ise gün içerisinde ayrıca ilan edilecek.

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Adana Demirspor, depremzedeler için Fiorentina ile temsili maç yapacak!
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