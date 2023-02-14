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Giriş Tarihi: 14.2.2023 16:26

Bakasetas'tan, tüm taraftarlara destek çağrısı!

İHA
Bakasetas’tan, tüm taraftarlara destek çağrısı!

Trabzonspor’un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda perşembe günü oynayacakları Basel maçı öncesinde tüm takımların taraftarlarını mücadeleye gelerek depremzedelere destek olmaya çağırdı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre temsilcisi Basel'i ağırlayacak. Müsabaka öncesinde bordo-mavililer, Bakasetas'ın tüm takımların taraftarlarına destek çağrısı yaptığı bir video yayımladı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Yunan oyuncu, "UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Basel maçının tüm bilet gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.

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Bakasetas'tan, tüm taraftarlara destek çağrısı!
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