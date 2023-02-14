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Giriş Tarihi: 14.2.2023 08:35 Son Güncelleme: 14.2.2023 08:38

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Mert Hakan Yandaş'a sürpriz teklif...

Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Mert Hakan Yandaş’a sürpriz teklif...

Asrın felaketin sonrası liglere ara verilen bu süreçte ara transfer dönemi de uzamıştı. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Takımın tecrübeli oyuncularından biri olan Mert Hakan Yandaş için transfer teklifi geldi. Yönetim, teklifi değerlendirmeye alsa da Mert Hakan teklife sıcak bakmıyor.

Türkiye, asrın felaketinde yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, tüm Türkiye tek yürek oldu. TFF, depremler sebebiyle liglere ara verirken, transfer sezonunu da uzatma kararı almıştı.

Deprem sonrası bölgeye yardım kampanyası düzenlemeye devam eden Fenerbahçe'de diğer yandan da transfer hareketliliği yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli takımın oyuncularına transfer teklifi gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Mert Hakan Yandaş...

CSKA MOSKOVA, MERT HAKAN'DA ISRARCI

Rus takımı CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş'ı kadroya katmakta ısrarcı... Yaz ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalan CSKA Moskova, Mert Hakan'ı tekrardan istedi.

TEKLİF 4 MİLYON EURO'YA YÜKSELTİLDİ

Sezon başında 3 milyon Euro öneren Moskova ekibi bu kez 4 milyon Euro'ya çıktı. Rusya'da transfer döneminin bitmesine 7 gün kalırken Rus ekibi yanıt bekliyor.

F.Bahçe transfere sıcak bakarken 28 yaşındaki orta saha ise Moskova şehrine gitmeyi istemiyor. Rus yetkililer oyuncuyu ikna etmeye çalışırken Mert'in İstanbul ısrarı nedeniyle transfer de sonuçlanamıyor.

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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Mert Hakan Yandaş'a sürpriz teklif...
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