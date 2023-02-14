Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Mert Hakan Yandaş’a sürpriz teklif...

Deprem sonrası bölgeye yardım kampanyası düzenlemeye devam eden Fenerbahçe'de diğer yandan da transfer hareketliliği yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli takımın oyuncularına transfer teklifi gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Mert Hakan Yandaş...