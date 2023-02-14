Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Mert Hakan Yandaş’a sürpriz teklif...

Türkiye, asrın felaketinde yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, tüm Türkiye tek yürek oldu. TFF, depremler sebebiyle liglere ara verirken, transfer sezonunu da uzatma kararı almıştı.
Deprem sonrası bölgeye yardım kampanyası düzenlemeye devam eden Fenerbahçe'de diğer yandan da transfer hareketliliği yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli takımın oyuncularına transfer teklifi gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Mert Hakan Yandaş...
TEKLİF 4 MİLYON EURO'YA YÜKSELTİLDİ
Sezon başında 3 milyon Euro öneren Moskova ekibi bu kez 4 milyon Euro'ya çıktı. Rusya'da transfer döneminin bitmesine 7 gün kalırken Rus ekibi yanıt bekliyor.
F.Bahçe transfere sıcak bakarken 28 yaşındaki orta saha ise Moskova şehrine gitmeyi istemiyor. Rus yetkililer oyuncuyu ikna etmeye çalışırken Mert'in İstanbul ısrarı nedeniyle transfer de sonuçlanamıyor.