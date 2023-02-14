Galatasaray’da takım değeri değişti! Zaniolo zirvede...

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray'ın kadro değeri 100 milyon Euro'nun altına inmişti. Başkanlığa gelen Dursun Özbek, yıldızlarla dolu takım kurdu.

Lig ve kupada 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, çifte şampiyonluk havasına girdi. Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı kulübün kadro değeri 166 milyon Euro oldu.

Galatasaray'ın en değerli oyuncusu; son transferi Nicolo Zaniolo. Bonservisine 15 milyon Euro ödenen İtalyan yıldız, 30 milyon Euro'luk piyasa değeriyle zirveye oturdu. Zaniolo'nun ardından bu sezonun flaş isimlerinden 17.5 milyon Euro'luk değeriyle İcardi geliyor.



"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

G.Saray'a transferi ile İtalya'da herkesi şaşırtan Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, Corriera dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Oğlunun Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle şu anda konuşmadığını belirten Francesca Costa, İstanbul'un dünyanın en güzel 25 şehrinden biri olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'dekiler için dua ediyorum. G.Saray'a transferi için de çok fazla düşünmedik. Müthiş bir camia. Bize güven hissettirdiler. Nicolo'yu çok istediler. Şu anda depremle harap olmuş bir ülkede yaşıyoruz. Hepimiz gerçekten Türkiye'de yaşananlarla sınanıyoruz. Nicolo ve biz, kendi küçük yolumuzla, daha da yararlı olmak için üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız."

HASNUN GALİP KAPILARINI AÇIYOR

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, depremzedelerin konaklaması için Beyoğlu'nda bulunan Hasnun Galip kulüp binasını hazır hale getireceklerini açıkladı. Barınma sorunu için harekete geçtiklerini belirten Özbek, "Her katta 8-9 oda oluyor. Hasnun Galip'i süratle bu anlamda kullanmak için harekete geçtik. Galatasaray olarak yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çarşamba günü de (yarın) aileleri konaklatacak şekilde hazırlıyoruz. Tesisatları gözden geçirdik. Boyasını yaptık" dedi.