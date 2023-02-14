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Giriş Tarihi: 14.2.2023 14:12 Son Güncelleme: 14.2.2023 14:24

Sergio Oliveira’dan Gaziantep FK mesajı: Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz

İHA
Sergio Oliveira’dan Gaziantep FK mesajı: Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz

Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremden etkilenen Gaziantep FK’ya destekte bulundu. Oliveira, "Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz" dedi.

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep'te de ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından ligden çekilen Gaziantep FK ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Normal şartlar altında bugün Süper Lig'de Gaziantep FK ile müsabakalarının olduğunu hatırlatan Oliveira, "Bugün Gaziantep FK ile oynayacaktık ama büyük bir trajedi yaşandı. Böyle bir felaketten sonra futbol ikincil duruma düşüyor. Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz" ifadelerini kullandı.

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Sergio Oliveira’dan Gaziantep FK mesajı: Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz
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