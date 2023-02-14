Sergio Oliveira’dan Gaziantep FK mesajı: Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz

Normal şartlar altında bugün Süper Lig'de Gaziantep FK ile müsabakalarının olduğunu hatırlatan Oliveira, "Bugün Gaziantep FK ile oynayacaktık ama büyük bir trajedi yaşandı. Böyle bir felaketten sonra futbol ikincil duruma düşüyor. Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz" ifadelerini kullandı.