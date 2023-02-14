Shakhtar Donetsk’te Oynayan Oleg Danchenko, antrenmanda kalp krizi geçirdi

Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk forması giyen 28 yaşındaki sağ bek oyuncu Oleg Danchenko, antrenmanda kalp krizi geçirdi. İşte Ukraynalı oyuncunun son durumu...

Fanatik'te yer alan habere göre; Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle liglerin oynanmadığı Ukrayna'da bazı takımlar kamp yapmak için Türkiye'ye geldi. Bu takımlardan biri de Ukrayna'nın güçlü ekiplerinden Shakhtar Donetsk oldu.

OLEG DANCHENKO KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ukrayna ekibinin antrenmanında oyuncuları ve teknik heyeti şoke eden bir olay yaşandı. Takımın 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Oleg Danchenko kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Skai'de yer alan habere göre; Danchenko'nun kalp krizi geçirerek yerde kalmasının ardından Avusturyalı bir personel elinde defibrilatör (Defibrilatör fibrilasyona girmiş bir kalbin normal ritmini geri kazanabilmesi için kalbe kısa sureli yüksek değerde akım veren cihaz) ile oyuncunun yanına geldi.

ÖLDÜ SANILDI

Bir süre nabzı atmayan Danchenko'nun yaşamını yitirdiği sanıldı, ancak doktorların uğraşları sonucunda kalbi atmaya başladı. Ukraynalı oyuncu derhal yoğun bakıma alındı.

SHAKHTAR DONETSK'TEN AÇIKLAMA

Ukrayna ekibi resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı. Shakhtar Donetsk'in yaptığı açıklamada; "Oyuncumuz Türkiye'deki kamp antrenman esnasında kalbi durdu.

Oleh Danchenko'ya acil şifalar diliyoruz. Güçlü kal, yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

YÜREK BURKAN DETAY

Oleg Danchenko'nun, antrenmanda yaşadığı kalp durmasından tam bir yıl önce eşi Viktoria'yı bir trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı.

Ukraynalı oyuncunun eşi ile aynı arabadayken bir trafik kazası yaşadı. Kamyon ile bariyerlerine arasına sıkışan arabada Danchenko'nun eşi Viktoria yaşama veda etmişti.

2017 yılında bir tren yolculuğu esnasında tanışan çift, 2020 yılında dünyaevine girmişti