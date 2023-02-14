Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Altay’da Tuna Üzümcü düşünülüyor!

Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi nedeniyle yeni teknik direktör konusunda bir açıklama yapmayan yönetimin kalan haftalarda takımı Tuna Üzümcü'ye emanet etmeyi düşündüğü bildirildi.

Geçen sezon Süper Lig'de teknik direktörler Serkan Özbalta ve Sinan Kaloğlu ile birlikte çalışan Üzümcü, bu sezon 23'üncü haftanın sonunda kulüpten ayrılan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Altay 1914 Taraftarlar Derneği, depremzede çocukların oyuncak ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı taraftarlar deprem bölgesinden İzmir'e gelen depremzedeler için pek çok oyuncak temin ederek çocuklara teslim etmek için organize oldu. Taraftar liderleri halen Kahramanmaraş'ta yardımlarını sürdürürken, İzmir'deki taraftarlar da mağdur aileleri yeni evlerine yerleştirmeye yardım ediyor.