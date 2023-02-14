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Giriş Tarihi: 14.2.2023 12:26

Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Altay'da Tuna Üzümcü düşünülüyor!

DHA
Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Altay’da Tuna Üzümcü düşünülüyor!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran yönetimin takımın başına sportif direktör Tuna Üzümcü'yü getirmeyi planladığı öğrenildi. Altay'ın Süper Lig'de mücadele ettiği geçen sezon ocak ayı sonunda İbrahim Akın'ın yerine sportif direktörlük görevine getirilen Tuna Üzümcü'nün futbolcuları yakından tanıması nedeniyle siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi nedeniyle yeni teknik direktör konusunda bir açıklama yapmayan yönetimin kalan haftalarda takımı Tuna Üzümcü'ye emanet etmeyi düşündüğü bildirildi.

Geçen sezon Süper Lig'de teknik direktörler Serkan Özbalta ve Sinan Kaloğlu ile birlikte çalışan Üzümcü, bu sezon 23'üncü haftanın sonunda kulüpten ayrılan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR UNUTULMADI
Altay 1914 Taraftarlar Derneği, depremzede çocukların oyuncak ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı taraftarlar deprem bölgesinden İzmir'e gelen depremzedeler için pek çok oyuncak temin ederek çocuklara teslim etmek için organize oldu. Taraftar liderleri halen Kahramanmaraş'ta yardımlarını sürdürürken, İzmir'deki taraftarlar da mağdur aileleri yeni evlerine yerleştirmeye yardım ediyor.

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Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Altay'da Tuna Üzümcü düşünülüyor!
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