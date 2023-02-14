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Giriş Tarihi: 14.2.2023 13:01

TFF'den vefat eden eski hakemler, gözlemciler ve temsilci için başsağlığı

AA
TFF’den vefat eden eski hakemler, gözlemciler ve temsilci için başsağlığı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden eski hakemler, gözlemciler ve temsilci için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kahramarmaraş eski il hakemi Yakup Yel, Hatay eski il hakemi Cemil Can, Hatay eski gözlemcileri Kemal Torun ile Soner Koyuncuoğlu'nun yanı sıra Hatay eski temsilcisi Uğur Fırat Karaca'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaşanılan felaketten duyulan üzüntü dile getirilirken, "Vefat eden eski hakemlerimiz, gözlemcilerimiz ve temsilcimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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TFF'den vefat eden eski hakemler, gözlemciler ve temsilci için başsağlığı
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