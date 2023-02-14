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Giriş Tarihi: 14.2.2023 13:36

Trabzonspor'un kardeş İrlandalı Kulübü Drogheda United'den deprem bölgesine yardım

Trabzonspor’un kardeş İrlandalı Kulübü Drogheda United’den deprem bölgesine yardım

Trabzonspor ile 2011 yılında kardeş kulüp olan İrlanda ekibi Drogheda United, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine yardım eli uzattı.

Trabzonspor ile 2011 yılında kardeş kulüp olan İrlanda ekibi Drogheda United, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine yardım eli uzattı.

Bordo-mavili takım ile aynı renkleri taşıyan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847 yılında İrlanda halkına "büyük kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan, ambleminde ay ve yıldız bulunan Drogheda United Kulübü, deprem bölgesi için yardım kampanyası yaptı.

Drogheda United Kulübü'nün twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlere yardım göndermek için çağrımıza bağışta bulunan taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve Drogheda'daki herkese teşekkür ederiz. Aldığımız yanıt karşısında şaşkına döndük." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Kulübü de twitter hesabından Drogheda United Kulübü'nün paylaşımını alıntı yaparak, "Birlikte iyileşeceğiz." ifadesine yer verdi.

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Trabzonspor'un kardeş İrlandalı Kulübü Drogheda United'den deprem bölgesine yardım
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