Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım için Hatayspor’la görüşüyor! Sarı-lacivertli ekipten destek transferi...

Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, Hatayspor'dan santrfor Bertuğ Yıldırım ile yakından ilgileniyor.

Transfer gerçekleşirse Bertuğ'un 6 aylık maaşını Fenerbahçe üstlenecek. Hatayspor'a da yine destek amacıyla bir miktar bonservis ödemesi yapılacak.

20 yaşındaki oyuncu bu sezon 17 maçta 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.



FENERBAHÇE'DEN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Fenerbahçe, Kızılay ile kan bağışı kampanyası başlatacağını duyurdu ve herkesi kan vermeye davet etti. Ülker Stadı'nda 16,17,18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek kampanyada yarın Başkan Ali Koç, yöneticiler, sporcular ve çalışanların kan bağışında bulunacağı aktarıldı.