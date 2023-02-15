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Giriş Tarihi: 15.2.2023 09:40 Son Güncelleme: 15.2.2023 10:00

Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım için Hatayspor'la görüşüyor! Sarı-lacivertli ekipten destek transferi...

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım için Hatayspor’la görüşüyor! Sarı-lacivertli ekipten destek transferi...

Merkezüssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan 7,7'lik depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, spor camiası da derinden sarsıldı. Deprem birçok kulübede çok ağır hasarlar verirken aynı zamanda çok sayıda sporcu da hayatını kaybetti. Depremin yıkıcı etkisi sebeiyle futbol oynamak istemeyen kulüpler TFF 'ye ligden çekilme taleplerini iletti ve Hatayspor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilme talepleri onaylandı. Deprem sonrası ligden çekilen takımlara hem maddi destek sağlamak ve oyuncuların futbola adaptasyon sürecine uzak kalmamaları adına yarım sezonluk kiralak için kulüpler devreye girdi. Fenerbahçe'de Hatayspor'un genç yıldızı Bertuğ Yıldırım için kulübüyle anlaşmak için harekete geçti.

Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, Hatayspor'dan santrfor Bertuğ Yıldırım ile yakından ilgileniyor.

Transfer gerçekleşirse Bertuğ'un 6 aylık maaşını Fenerbahçe üstlenecek. Hatayspor'a da yine destek amacıyla bir miktar bonservis ödemesi yapılacak.

20 yaşındaki oyuncu bu sezon 17 maçta 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE'DEN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
Fenerbahçe, Kızılay ile kan bağışı kampanyası başlatacağını duyurdu ve herkesi kan vermeye davet etti. Ülker Stadı'nda 16,17,18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek kampanyada yarın Başkan Ali Koç, yöneticiler, sporcular ve çalışanların kan bağışında bulunacağı aktarıldı.

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Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım için Hatayspor'la görüşüyor! Sarı-lacivertli ekipten destek transferi...
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