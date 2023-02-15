G.Saray’ın Divan Kurulu toplantısında Proteo sürprizi! Özbek’ten vatandaşlara yardım çağrısı...

KONTEYNER KENT KURULACAK

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüp olarak bin konteynerlik kent kuracaklarını söyledi.

Hedeflerinin bin konteyner olduğunu aktaran Özbek, "Galatasaray Kulübü olarak 500 konteyner yaptırıyorduk. Hedef giderek artıyor. Sayın Bakanımız, sadece Galatasaray'ın desteğiyle yapılacak bin konteynerlik bir yer ayırdı. Herhalde önümüzdeki hafta sevkiyata başlayacağız. Mobil tuvaletlerin de siparişleri verildi. Bölgenin ihtiyacı bitmez. Büyük bir yıkım var. Biz orada organizeyiz. Yardımları ulaşması gereken yerlere ulaştırıyoruz. Bizim vasıtamızla yardım gönderebilirsiniz. Biz hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Geliri depremzedeler yararına kullanılacak bir müzayede düzenleyeceklerini hatırlatan Özbek, "Fayda üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yakın zamanda bir müzayede tertip edeceğiz. Bir Galatasaraylı 1973 model aracını bağışladı. Yabancı futbolculardan gelen formalar, birçok eşya var. Bu müzayede ile maksimum fonu elde etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.