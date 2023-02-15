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Giriş Tarihi: 15.2.2023 08:42

Galatasaray'da Muslera'nın Yokluğunda Günay Güvenç Hamlesi! Deprem sonrası kulüplere maddi destek için...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da Muslera’nın Yokluğunda Günay Güvenç Hamlesi! Deprem sonrası kulüplere maddi destek için...

Kahramanmaraş merkezüssü olmakla birlikte 10 ilde etkili olan 7,7'lik depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, deprem faciası birçok spor kulübünü de derinden etkiledi. Deprem sonrası TFF'ye ligden çekilmek için talepte bulunan Gaziantep FK, Hatayspor, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un çekilme talepleri onaylanırken, bu takımda forma giyen oyuncuların da sezon sonuna kadar kiralanaması ve takımlara maddi destek sağlanması için harekete geçildi. Galatasaray'da Gaziantep FK'de forma Günay Güvenç için Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleye takviye yapmak için harekete geçti.

Muslera'nın sakatlığı ve yedek kaleci Okan Kocuk'un güven vermemesi nedeniyle tecrübeli bir file bekçisi arayan Galatasaray'ın gündemine, Gaziantep FK'nın 31 yaşındaki eldiveni Günay Güvenç girdi.

Kırmızı-siyahlı ekibin deprem nedeniyle ligden çekilmesinin ardından, sarı-kırmızılılar hem ihtiyaç duyduğu bölgeye takviye yapmak hem de bu kulübe katkıda bulunmak amacıyla girişimde bulundu.

Tarafların anlaşmak üzere olduğu ve Galatasaray'ın, Günay'ın sezonun geri kalanında alacağı maaşın tamamını karşılayarak oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

Bu sezon Gaziantep FK'da 22 lig maçına çıkan Günay, 30 gol yerken 3 maçta kalesini gole kapattı.

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Galatasaray'da Muslera'nın Yokluğunda Günay Güvenç Hamlesi! Deprem sonrası kulüplere maddi destek için...
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