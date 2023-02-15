Galatasaray’da Muslera’nın Yokluğunda Günay Güvenç Hamlesi! Deprem sonrası kulüplere maddi destek için...

Muslera'nın sakatlığı ve yedek kaleci Okan Kocuk'un güven vermemesi nedeniyle tecrübeli bir file bekçisi arayan Galatasaray'ın gündemine, Gaziantep FK'nın 31 yaşındaki eldiveni Günay Güvenç girdi.

Kırmızı-siyahlı ekibin deprem nedeniyle ligden çekilmesinin ardından, sarı-kırmızılılar hem ihtiyaç duyduğu bölgeye takviye yapmak hem de bu kulübe katkıda bulunmak amacıyla girişimde bulundu.

Tarafların anlaşmak üzere olduğu ve Galatasaray'ın, Günay'ın sezonun geri kalanında alacağı maaşın tamamını karşılayarak oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

Bu sezon Gaziantep FK'da 22 lig maçına çıkan Günay, 30 gol yerken 3 maçta kalesini gole kapattı.