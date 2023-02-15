Juanfran’dan Türkiye’ye destek! Depremzedeler için yardım maçı düzenleyecek...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde büyük hasarlara yol açan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları sürüyor. Atletico Madrid'in eski oyuncusu Juanfran da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, sahibi olduğu ajans vasıtasıyla bir maç organize edeceğini ve bu karşılaşmanın gelirlerini, yaşanan deprem felaketinden etkilenenlere bağışlayacağını açıkladı.

Juanfran paylaşımında, "Yaptığım bağış, Türk halkına duyduğum sevgi için yapabileceğim en az şeydi. Tüm desteğim ve tüm teşvikim depremden etkilenenler ve özellikle siz kardeşlerim için" ifadelerini kullandı.