Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nazilli Belediyesporlu Cihan Avcu'dan depremzedelere destek! Formasını sattı...
Giriş Tarihi: 15.2.2023 12:16

Nazilli Belediyesporlu Cihan Avcu'dan depremzedelere destek! Formasını sattı...

DHA
Nazilli Belediyesporlu Cihan Avcu’dan depremzedelere destek! Formasını sattı...

Merkezüssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan depremler sonrası, yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu yıkıcı deprem sonrası tüm spor camiasıda tek yürek olurken, futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar da depremzedelere destek vermek için elinden geleni yaptı. Nazilli Belediyespor forması giyen Cihan Avcu'da depremzedelere destek olmak için formasını satışa çıkardı ve gelirini depremzedeler için bağışlayacağını açıkladı.

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için Türkiye çapında futbolcuların başlattığı forma satışı kampanyasına TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazlli Belediyespor'da oynayan Cihan Avcu da katıldı.

Cihan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için, koleksiyonunda yer alan bir adet formayı açık artırmayla sattı.

Tecrübeli futbolcu, 2015-2016 sezonunda Erzurumspor ile şampiyonluk yaşadığı formayı açık artırmayla satarken, formayı Aydın'da yaşayan bir işletme sahibinin 3 bin TL'ye satın aldığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Deprem riskinin en az olduğu iller
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'a yeni tedbirler geldi: Resmi Gazete'de hisse geri alımı kararı! SPK'dan açıklama...
SON DAKİKA HABERİ | Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili kaç gün uzadı? Okullar ne zamana kadar tatil?
Hatay’ı kaşıyorlar
Bunlar kaderimiz mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Asıl bundan korkuyorlar
MHP lideri Devlet Bahçeli: Ahbapçılar ve Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır
Sabancı’da ikinci vaka!
EYT’lilerden maaş ve promosyon kampanyası
ARKADAŞINA GÖNDER
Nazilli Belediyesporlu Cihan Avcu'dan depremzedelere destek! Formasını sattı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA