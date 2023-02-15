UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge, evinde Portekiz ekibi Benfica'yı; Alman ekibi Borussia Dortmund ise evinde İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı. Mücadeleler öncesinde Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketleri için saygı duruşunda bulunuldu.



İlk yarısı 0-0 biten maçta Benfica, Joao Mario'nun 51 (P) ve David Neres'in 88'inci dakikada attığı gollerle rakibi 2-0 mağlup etmeyi başardı. Borussia Dortmund ise ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren maçta 63'üncü dakikada Karim Adeyemi'nin golüyle Chelsea'yi tek golle mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj sağladı. İkinci karşılaşmalar 7 Mart'ta oynanacak.