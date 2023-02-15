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Giriş Tarihi: 16.2.2023 01:00 Son Güncelleme: 16.2.2023 01:01

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

DHA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Benfica, deplasmanda Club Brugge’ü 2-0 mağlup ederken; Borussia Dortmund ise sahasında Chelsea’yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge, evinde Portekiz ekibi Benfica'yı; Alman ekibi Borussia Dortmund ise evinde İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı. Mücadeleler öncesinde Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketleri için saygı duruşunda bulunuldu.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Benfica, Joao Mario'nun 51 (P) ve David Neres'in 88'inci dakikada attığı gollerle rakibi 2-0 mağlup etmeyi başardı. Borussia Dortmund ise ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren maçta 63'üncü dakikada Karim Adeyemi'nin golüyle Chelsea'yi tek golle mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj sağladı. İkinci karşılaşmalar 7 Mart'ta oynanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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