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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Şanlıurfa’ya attığı imza hayatını kurtardı

Şanlıurfa’ya attığı imza hayatını kurtardı
Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı binada kalan futbolcu Yakup Alkan'ın Şanlıurfaspor ile anlaştığı için bir gün önce geldiği Şanlıurfa'da eşi ve çocuğuyla hayatta kaldığı ortaya çıktı. Alkan, "20 saatle hayatım kurtuldu. Normalde gider bir takımla anlaşır, evi tutar ondan sonra eşimi, çocuğumu getirirdim. İlk defa plansız bir şekilde eşimi ve çocuğumu alarak gittim. Sözleşmemi feshetmiştim ama takım bulana kadar orada kalmaya devam ediyordum. Eğer Şanlıurfaspor ile anlaşmasaydım yine orada kalacaktım" dedi.

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Şanlıurfa’ya attığı imza hayatını kurtardı
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