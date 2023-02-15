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Giriş Tarihi: 15.2.2023 17:48 Son Güncelleme: 15.2.2023 17:50

Tanju Çolak, depremzede Cihan Emir Parlak ile bir araya geldi

İHA
Tanju Çolak, depremzede Cihan Emir Parlak ile bir araya geldi

Eski futbolcu Tanju Çolak, enkaz altında kalarak iki bacağını kaybeden Cihan Emir Parlak’ı hastanede ziyaret etti. Çolak, Cihan'a tüm takım imzalı Galatasaray forması hediye etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde yıkıcı hasarlara sebep olan depremlerde yaralı çocuklara spor camiasından destekler gelmeye devam ediyor.

Türk futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Tanju Çolak, Adıyaman'da enkaz altında kalarak iki bacağını kaybeden ve şu an Ankara'da tedavi gören Cihan Emir Parlak'ı ziyaret etti. Parlak'ın, kendisiyle tanışmak istediği videoyu gördükten hemen sonra İstanbul'da, Ankara'ya giden Tanju Çolak, küçük Cihan'a tüm takım imzalı Galatasaray forması da verdi.

Cihan'ı, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne götürerek sarı-kırmızılı futbolcularla ve Teknik Direktör Okan Buruk ile tanıştıracağının sözünü de veren eski milli futbolcu, "Merak etme hep yanında olacağım" dedi.

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Tanju Çolak, depremzede Cihan Emir Parlak ile bir araya geldi
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