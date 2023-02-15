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Giriş Tarihi: 15.2.2023 10:10

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor! Halil Umut Meler'e görev verildi...

AA
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu heyecanı başlıyor! Halil Umut Meler’e görev verildi...

UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarının tamamlanmasının ardından, play-off kuraları çekilip eşleşmeler belli olmuştu. Belli olan eşleşmeler için takımlar yarın sahaya çıkacak. Son 16 turu ilk maçında Hollanda ekibi Ajax ile Bundesliga ekibi Union Berlin karşılaşacak. Bu mücadelede Halil Umut Meler görev yapacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın 8 maçla başlayacak.

Ajax ile Union Berlin arasındaki karşılaşmayı, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi play-off etabı ilk ayağının maç programı (TSİ) şöyle:

20.45 Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa)

20.45 Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya)

20.45 Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya)

23.00 Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)

23.00 Bayern Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa)

23.00 Sevilla (İspanya) - PSV Eindhoven (Hollanda)

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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor! Halil Umut Meler'e görev verildi...
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