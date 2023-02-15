Yeni Malatyaspor'da 2 ayrılığı bu sözlerle açıkladı: "Vefasızlıktır"

Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da şehrin takımı Yeni Malatyaspor'da iki futbolcunun takımdan ayrıldığı açıklandı. Spor Toto 1. Lig'den çekildiğini açıklayan kulüp, Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ün tek taraflı olarak sözleşmelerini feshettiğini duyurdu. Bilindiği üzere Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, enkazda kalarak hayatını kaybetmişti.
Ahmet Eyüp Türkaslan
Ayrılık haberini sosyal medyadan duyuran Yeni Malatyaspor, iki oyuncunun bu süreçte takımı yalnız bırakmasını "Vefasızlık" olarak vurguladı. İşte kulübün yaptığı açıklama...
Doğukan Emeksiz
"ŞEHRE BÜYÜK BİR VEFASIZLIK YAPARAK..."
"13.02.2023 Pazartesi günü ödemesi yapılacak olan ancak deprem dolayısıyla geciken ödemeleri beklemeyen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül, kulüplerine ve bu şehre büyük bir vefasızlık yaparak, sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih ettiler."
"Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız"