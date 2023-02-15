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Giriş Tarihi: 15.2.2023 10:39 Son Güncelleme: 15.2.2023 10:44

Yeni Malatyaspor'da 2 ayrılığı bu sözlerle açıkladı: "Vefasızlıktır"

Yeni Malatyaspor’da 2 ayrılığı bu sözlerle açıkladı: Vefasızlıktır

Depremin en çok etkilendiği illerden biri olan Malatya'nın şehir takımı Yeni Malatyaspor, iki oyuncusunun takımdan ayrıldığını açıkladı. Ligden çekildiğini açıklayan Yeni Malatyaspor, Arda Şengül'ün ve Doğukan Emeksiz'in ödemeler sebebiyle sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiklerini ifade etti. Kulüp, bu davranış ardından ayrılığı sert sözlerle açıklayarak "Vefasızlık" olarak niteledi.

Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da şehrin takımı Yeni Malatyaspor'da iki futbolcunun takımdan ayrıldığı açıklandı. Spor Toto 1. Lig'den çekildiğini açıklayan kulüp, Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ün tek taraflı olarak sözleşmelerini feshettiğini duyurdu. Bilindiği üzere Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, enkazda kalarak hayatını kaybetmişti.


Ahmet Eyüp Türkaslan

Ayrılık haberini sosyal medyadan duyuran Yeni Malatyaspor, iki oyuncunun bu süreçte takımı yalnız bırakmasını "Vefasızlık" olarak vurguladı. İşte kulübün yaptığı açıklama...


Arda Şengül

"İlimizde yaşanan deprem sonrasında çok büyük bir afetin içerisinde kaldık. Futbolcumuz Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık ve bu süreçte ligden çekilme kararı aldık."


Doğukan Emeksiz

"ŞEHRE BÜYÜK BİR VEFASIZLIK YAPARAK..."

"13.02.2023 Pazartesi günü ödemesi yapılacak olan ancak deprem dolayısıyla geciken ödemeleri beklemeyen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül, kulüplerine ve bu şehre büyük bir vefasızlık yaparak, sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih ettiler."

"Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız"

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Yeni Malatyaspor'da 2 ayrılığı bu sözlerle açıkladı: "Vefasızlıktır"
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