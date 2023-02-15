Yeni Malatyaspor'da 2 ayrılığı bu sözlerle açıkladı: "Vefasızlıktır"



Doğukan Emeksiz

"ŞEHRE BÜYÜK BİR VEFASIZLIK YAPARAK..."

"13.02.2023 Pazartesi günü ödemesi yapılacak olan ancak deprem dolayısıyla geciken ödemeleri beklemeyen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül, kulüplerine ve bu şehre büyük bir vefasızlık yaparak, sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih ettiler."

"Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız"