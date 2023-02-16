Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı'dan Basel maçı öncesi taraftara çağrı! "Futbolun birleştirici gücünü..."
Giriş Tarihi: 16.2.2023 11:55 Son Güncelleme: 16.2.2023 11:56

Abdullah Avcı'dan Basel maçı öncesi taraftara çağrı! "Futbolun birleştirici gücünü..."

DHA
Abdullah Avcı’dan Basel maçı öncesi taraftara çağrı! Futbolun birleştirici gücünü...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor-Basel maçı öncesinde tüm taraftarlara seslenen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Futbolun birleştirici gücünü iyilik adına kullanmamıza yardım edin” sözleriyle taraftarları maça davet etti.

Trabzonspor ile İsviçre ekibi Basel bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında karşılaşacak. Geliri depremzedelere bağışlanacak olan ve bilet satışı devam eden maç öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, videolu mesajla taraftarlara seslendi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Avcı, Kahramanmaraş ve çevresinde yıkıma neden olan depremlerin yaralarını sarmak üzere sahaya çıkacaklarını söyledi.

"EN OLAĞANÜSTÜ DOSTLUKLARI FUTBOL SAYESİNDE KURUYORUZ"
Farklı takımlardan tüm taraftarların bu maçta depremzedeler için bir araya geleceğini belirten Avcı, "Zor ve önemli bir maça çıkmak için hazırlanıyoruz. Yaşananlardan sonra bir cümle kurmak dahi zor geliyor. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Diğer yanda, pes etmekle yeniden yaşama sarılmak arasında gidip gelen vatandaşlarımıza bir tebessüm, bir nefes alma bahanesi olmak istiyoruz. 6 Şubat'tan sonra artık futbolun ne olduğunu hatırlamalıyız. Futbolun içinde rekabet var. Kazanmak var, kaybetmek var. Ama futbol yalnızca bu değil. Bu sadece oyunun bir kısmı. Futbol öyle bir güç ki, düne kadar ezeli rakip dediğimiz insanları bugün büyük bir farkındalıkla evimizde ağırlıyoruz. En olağanüstü dostlukları futbol sayesinde kuruyoruz. Ve böyle günler geliyor en büyük felaketlerin panzehiri oluyor. Birkaç saat sonra Basel ile oynayacağız. Ülkemize yaşananları en hızlı, en yapıcı, en etkili şekilde duyurmak, yaralarımızı sarmak, destek istemek, moral vermek için futbolun gücünü kullanacağız. Bu yüzden bu maç 'neden oynanıyor' demeyin. 'İyi ki oynanıyor' deyin. Futbolun birleştirici gücünü iyilik adına kullanmamıza yardım edin. İyi ki futbol var" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Terör örgütlerinin alçak planı deşifre oldu! 'Depremzedelere yardım' bahanesiyle örgüte para aktarıyorlar
Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: "Bu yükün altından kalkacağız"
Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için canlı yayında bağış gecesi
Madonna Ahbap’ı nasıl buldu?
Kılıçdaroğlu’nun kulağını kim çekti?
Madalyonun kirli yanı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Siyasi şov kısa sürdü! Deprem bölgesinde tepki çeken buluşma: CHP'li heyetten keyif pozları
Melike İmamoğlu enkazdan 222. saatte kurtulmuştu... "Eşinin cansız bedeni görülünce sesini duyduk"
Depremin vurduğu Hatay'da bir mahallede hiçbir ev yıkılmadı! İnanılmaz görüntüler dron kamerasında
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı'dan Basel maçı öncesi taraftara çağrı! "Futbolun birleştirici gücünü..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA