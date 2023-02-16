Ahmet Nur Çebi deprem felaketinden etkilenen Hatay’da

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, birçok bölgede olduğu gibi Hatay'da da büyük hasarlara yol açtı. Beşiktaş da bu kentte depremden etkilenen vatandaşlar için yardımlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün yürüttüğü yardım faaliyetlerini incelemek ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla deprem felaketinden etkilenen Hatay'a gitti.