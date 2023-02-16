Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Nur Çebi deprem felaketinden etkilenen Hatay'da
Giriş Tarihi: 16.2.2023 15:16

Ahmet Nur Çebi deprem felaketinden etkilenen Hatay'da

İHA
Ahmet Nur Çebi deprem felaketinden etkilenen Hatay’da

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yürüttüğü yardım faaliyetlerini incelemek ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla deprem felaketinden etkilenen Hatay’a gitti. Siyah-beyazlı kafileyi Hatay Havalimanı’nda Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy ile dernek üyeleri karşıladılar.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, birçok bölgede olduğu gibi Hatay'da da büyük hasarlara yol açtı. Beşiktaş da bu kentte depremden etkilenen vatandaşlar için yardımlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün yürüttüğü yardım faaliyetlerini incelemek ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla deprem felaketinden etkilenen Hatay'a gitti.

Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da Başkan Çebi'ye eşlik etti.

Siyah-beyazlı kafileyi Hatay Havalimanı'nda Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy ile dernek üyeleri karşıladılar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Terör örgütlerinin alçak planı deşifre oldu! 'Depremzedelere yardım' bahanesiyle örgüte para aktarıyorlar
Madonna Ahbap’ı nasıl buldu?
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 248. saatte Aleyna Ölmez sağ çıkarıldı!
Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: "Bu yükün altından kalkacağız"
Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için canlı yayında bağış gecesi
Sosyal medyada gündem olmuştu! O apartmanla ilgili şaşırtan sözler: Biz memnunuz
Depremin vurduğu Hatay'da bir mahallede hiçbir ev yıkılmadı! İnanılmaz görüntüler dron kamerasında
Madalyonun kirli yanı
Kılıçdaroğlu’nun kulağını kim çekti?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Nur Çebi deprem felaketinden etkilenen Hatay'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA