Antalyaspor, Bertuğ Yıldırım’ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Futbol kulüpleri, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ligden çekilen Hatayspor'un futbolcularına talip olmaya devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok takımın istediği Hatayaspor'un 20 yaşındaki forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç golcünün, satın alma opsiyonu ise bulunmuyor. Bertuğ, bu sezon Hatayspor formasıyla 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.