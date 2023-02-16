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Giriş Tarihi: 16.2.2023 09:31 Son Güncelleme: 16.2.2023 09:32

Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı belli oldu! G.Saray ve F.Bahçe istemişti...

Bertuğ Yıldırım’ın yeni takımı belli oldu! G.Saray ve F.Bahçe istemişti...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Bertuğ Yıldırım'ın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılırken, oyuncunun yeni takımı resmen belli oldu. Genç yıldız için devreye giren Antalyaspor, oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe İstemişti! İşte Bertuğ Yıldırım'ın Yeni Takımı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı belli oldu. Hatayspor, Bertuğ'u kiralık olarak gönderdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler toplam 10 ilde ciddi hasar yarattı. Çok sayıda can kaybının yaşandığı feci afette yara alan Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor, ligden çekildi. Hatay temsilcisi futbolcularını ise oynayabilecekleri takımlara göndermeye başladı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ! BERTUĞ TRANSFERİNDE YENİ GELİŞME
Atakaş Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel'in "Yerli Haaland" dediği 20 yaşındaki golcüsü Bertuğ Yıldırım'ı da kiralık listesine koydu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Bertuğ Yıldırım transferinde yeni gelişme yaşandı.

ANTALYASPOR DEVREDE! BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI
Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Hatayspor'un golcüsü Bertuğ Yıldırım için devreye girdi. Akdeniz ekibi, Hatay'ın genç yeteneğinin kiralık transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladı.

BERTUĞ YILDIRIM'IN KARİYERİ
12 Temmuz 2002 doğumlu Bertuğ Yıldırım, Sarıyer altyapısında yetişti. 2020'de A takıma yükselen genç futbolcu, 2021 yazında Hatayspor'a transfer oldu.

17 MAÇTA 4 GOL, 2 ASİST
Bertuğ Yıldırım, Hatayspor'da bu sezon 17 karşılaşmada forma giydi. 20 yaşındaki santrfor, 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı belli oldu! G.Saray ve F.Bahçe istemişti...
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